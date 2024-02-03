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​Феллайни объявил о завершении карьеры

03 Февраля 2024 • 14:52 Комментировать

Маруан Феллайни посредством публикации в социальных сетях объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Бельгиец, выступавший на позиции центрального полузащитника, решил повесить бутсы на гвоздь достаточно рано – осенью ему исполнилось 36 лет.

Последним клубом в карьере Феллайни стал китайский «Шаньдун Лунэн». Ранее Маруан поиграл в Европе за «Стандард», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» бельгиец выигрывал Лигу Европы.

В публикации о завершении карьеры Феллайни поблагодарил всех, с кем он пересекался на своём профессиональном пути.

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Маруан Феллайни
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