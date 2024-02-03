«Тоттенхэм» озвучил состав на игру с «Эвертоном»

В субботу «Тоттенхэм» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Эвертона». Наставник лондонской команды Анге Постекоглу принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги, Хёйбьерг, Бентанкур, Мэддисон, Джонсон, Ришарлисон, Вернер.

Матч «Эвертон» - «Тоттенхэм» стартует в 15:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

На текущий момент «Тоттенхэм» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.