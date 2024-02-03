Ромеро намекнул на то, что у него был конфликт с Конте

Центральный защитник лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро намекнул на то, что у него был конфликт с бывшим тренером команды Антонио Конте. Напомним, итальянский специалист возглавлял «шпор» в прошлом сезоне, но затем был уволен из-за того, что раскритиковал руководство и игроков команды на пресс-конференции.

«В прошлом сезоне я не был счастлив ни на личном, ни на коллективном уровне. Дела складывались не лучшим образом. Все мы знаем, кто являлся нашим тренером. Зато сейчас у нас есть новый наставник, мы перестроили команду под его руководством», – цитирует Ромеро The Spurs Express.