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Бергвалл рассказал, почему выбрал «Тоттенхэм», а не «Барселону»

03 Февраля 2024 • 12:03 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
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Через 2 ч. 13 мин.

Новичок «Тоттенхэма» Лукас Бергвалл объяснил своё решение присоединиться к «шпорам». Напомним, у шведского полузащитника также был вариант с переходом в каталонскую «Барселону».

«Я всегда мечтал выступать в Английской премьер-лиге. Это лучший чемпионат на планете. «Тоттенхэм» – очень большой клуб», – цитирует 18-летнего шведа журналист Фабрицио Романо.

Ранее Бергвалл также отказался от трансфера во франкфуртский «Айнтрахт». Шведский «Юргорден» получил за хавбека 10 миллионов евро компенсации от «Тоттенхэма», но молодой футболист присоединится к команде Анге Постекоглу ближайшим летом.

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