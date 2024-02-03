«Барселона» готовит продажу игрока в «Челси»

Центральный защитник Андреас Кристенсен, правами на которого владеет каталонская «Барселона», может сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Как стало известно источнику, 27-летний датский игрок может вернуться в лондонский «Челси», за который выступал до переезда в столицу Каталонии. Трансферная стоимость Андреаса оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Кристенсен провел 16 поединков, в которых сделал голевую передачу и получил две желтые карточки. Его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года.