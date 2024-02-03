«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сразятся за известного нападающего

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на нападающего из «ПСЖ». Речь идет о 22-летнем португальце Гонсалу Рамуше. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Оба гранда чемпионата Англии заинтересованы в сделке по завершении сезона-2023/2024. Рамуш выступает за парижан на правах аренды до конца текущей игровой кампании. Полноценный контракт футболиста принадлежит лиссабонской «Бенфике».

Трансферная стоимость Рамуша составляет 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Гонсалу сыграл 15 матчей. На счету португальского форварда три забитых мяча.