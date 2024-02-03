Мбаппе не будет в АПЛ, у француза всего два варианта для продолжения карьеры

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ближайшим летом не окажется в Английской премьер-лиге. По информации от Caught Offside, французский форвард имеет всего два варианта для продолжения карьеры: футболист либо останется в «ПСЖ», либо же перейдёт в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

Напомним, Мбаппе прошлым летом сообщил руководству парижан о том, что не будет продлевать свой истекающий контракт. Приоритетным вариантом для Килиана является переход в мадридский «Реал», который мог заполучить французскую суперзвезду ещё летом 2022 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе забил 20 голов и отдал 4 ассиста в 19 матчах.