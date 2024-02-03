«Тоттенхэм» и другой клуб АПЛ нацелились на Рафинью

Вингер каталонской «Барселоны» Рафинья Диас стал объектом интереса сразу двух английских клубов. Как сообщает журналист Алекс Пинтанель, с окружение бразильца уже контактировал лондонский «Тоттенхэм» и другой неназванный клуб из туманного альбиона.

Источник добавляет, что сам футболист хотел бы остаться в каталонской «Барселоне», но руководство «сине-гранатовых» готово изучить предложения от других клубов.

27-летний Рафинья оценивается «Трансфермарктом» в 50 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги бывший игрок «Лидса» отметился 3 голами и 5 результативными передачами в 15 матчах.