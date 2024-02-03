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Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал»

03 Февраля 2024 • 09:05 Комментировать

Испанский наставник Хосеп Гвардиола, занимающий пост главного тренера «Манчестер Сити», прокомментировал информацию о возможном уходе лидера команды Эрлинга Холанна.

«У меня нет ощущения, что Эрлинг чем-то недоволен в «Сити». Возможно, у испанских журналистов больше информации по этому поводу, чем у меня», - приводит слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что среди претендентов на норвежского голеадора фигурирует мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Холанн принял участие в 23 поединках, записав на свой счет 19 голов и пять ассистов.

Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн ещё теги
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