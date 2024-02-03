Хавбек шведского «Юргордена» Лукас Бергвалл вскоре переберется на Туманный Альбион. Новым местом работы 18-летнего скандинавского футболиста станет лондонский «Тоттенхэм».

Как информирует пресс-служба клуба, англичане подписали с перспективным полузащитником долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2029 года. Договоренность между сторонами начнет действовать с лета.

В прошлом сезоне Бергвалл принял участие в 40 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

После 22 туров Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» набрал 43 балла и располагается на пятом месте в турнирной таблице.