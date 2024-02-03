​Египетская оппозиция хочет заставить Салаха выплачивать 20 процентов дохода на «развитие страны»

Абдель-Санад Ямама, лидер оппозиционной египетской партии «Вадф», выдвинул законопроект, который заставит работающих за рубежом египтян отчислять 20 процентов своих доходов в экономику Египта. Свое предложение он мотивировал тяжелым экономическим положением в стране:

- Предлагаю законопроект, который предусматривает отчисление 20 процентов от их доходов работающих за рубежом египтян. Они будут перечислять этот процент в долларах, а их семьи будут получать их тут в египетских фунтах. Все без исключения должны подчиниться такому решению, в том числе и Мохамед Салах, - заявил Ямама, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.