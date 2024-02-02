Названа самая дорогая сделка трансферного дедлайна

В ночь с 1 на 2 февраля в Европе закрылось трансферное окно. Авторитетный портал Transfermarkt подготовил рейтинг самых дорогих сделок трансферного дедлайна.

Возглавил список переход Адама Уортона из «Блэкберна» в «Кристал Пэлас». По уточнённым данным от портала, на 19-летнего универсального игрока полузащиты «орлы» потратили 21 млн евро, подписав с ним долгосрочный контракт на пять с половиной лет.

На втором месте переход форварда Луиса Энрике из «Бетиса» в бразильский «Ботафого» за 16 млн евро. Третье место – переход Ореля Мангаля из «Ноттингем Форрест» - в «Лион». Сумма сделки оценивается в 11,7 млн.