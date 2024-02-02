Стамбульский «Галатасарай» объявил о переходе Карлоса Винисиуса из лондонского «Фулхэма».

Винисиус будет играть в составе «львов» на правах арендного соглашения до конца 2024 года. Стоимость аренды обошлась «Галатасараю» в 600 тыс. евро.

Винисиус – центральный нападающий. В этом сезоне в составе «дачников» он появился на поле в 18 матчах во всех турнирах, правда, оформил в них всего лишь три забитых гола, два из них в рамках АПЛ. Игроку атаки 28 лет. В «Фулхэме» Винисиус с сентября 2022 года – тогда он перебрался в Лондон из португальской «Бенфики».

Футболист является воспитанником «Сантоса», также играл за молодёжную команду «Палмейраса».