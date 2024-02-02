​«Челси» могут наказать

«Челси» может столкнуться с наказанием за нарушение правил финансового fair play. Чтобы избежать санкций, лондонскому клубу до конца июня нужно продать игроков на сумму в 100 миллионов фунтов. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на talkSPORT.

Стоит сказать, что в последние годы «Челси» вкладывал серьёзные деньги в усиление состава. Несмотря на этот факт, команда сейчас показывает не лучшие результаты. На текущую минуту «пенсионеры» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ближайший матч «Челси» проведёт в воскресенье, 4 февраля, - против «Вулверхэмптона».