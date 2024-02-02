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​Клуб АПЛ пытался подписать де Хеа

02 Февраля 2024 • 21:58 Комментировать

Давид де Хеа с лета пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на MailSport, в январе подписать де Хеа пытался «Ноттингем Форест». Судя по всему, переговоры не оказались успешными.

Де Хеа 33 года, за «Манчестер Юнайтед» он выступал на протяжении двенадцати сезонов. За это время испанский футболист провёл 545 матчей, в которых пропустил 590 голов. Портал Transfermarkt оценивает Давида в 8 миллионов евро.

Добавим, что на текущий момент «Ноттингем Форест» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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