Атакующий полузащитник Джесси Лингард получил 26 предложений от клубов по всему миру, включая южнокорейский «Сеул» и клубный клуб из Италии. Об этом сообщает Transfer News Live со ссылкой на журналиста Daily Mail Сами Мокбела.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что 31-летний Лингард близок к подписанию контракта с «Сеулом». Английский футболист с лета пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Ноттингем Форест».

Добавим, что в футбольном мире Джесси Лингард известен главным образом по выступлениям за «Манчестер Юнайтед». За пределами Англии Лингард пока что не играл.