Нападающий Маркус Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, англичанин находится на радаре «Атлетико». Стоимость Рэшфорда может составить 60-70 миллионов евро. «Матрасники» будут готовы заплатить такие деньги, если они продадут Жоау Фелиша.

Рэшфорд в «Атлетико» может заменить Антуана Гризманна, который рассчитывает поиграть в МЛС. При этом трансфер форварда из Англии может состояться даже при сохранении француза в составе «матрасников».

Отмечается, что интерес к Рэшфорду проявляет и «Барселона». А ранее слухи связывали 26-летнего игрока с «ПСЖ».

​Рэшфорд может уйти из «Манчестер Юнайтед» в другой топ-клуб Европы