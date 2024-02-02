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​Клоппу во время пресс-конференции позвонил дантист

02 Февраля 2024 • 20:51 Комментировать (1)
Арсенал
...
Ливерпуль
1 2.20 X 3.70 2 3.05
04.02 19:30

В пятницу главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил перед журналистами на пресс-конференции. В момент, когда один из представителей СМИ задавал вопрос, у Клоппа завибрировал телефон, который лежал на столе. Немец посмотрел на экран и показал его собравшимся журналистам.

«Дантист звонит», - сказал Клопп с улыбкой, что вызвало смех в зале.

Клопп не стал отвечать на звонок, а сказал, что перезвонит дантисту позже. При этом рулевой «Ливерпуля» извинился перед журналистом за то, что он его перебил.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт 4 февраля – против «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп

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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
02 Февраля 2024 в 21:02
ай.. хер-клоп вы кагда от нас ухадили не сваю челюсць одели.. А-ха-ха-ха! )))
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