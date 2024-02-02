​Клоппу во время пресс-конференции позвонил дантист

В пятницу главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил перед журналистами на пресс-конференции. В момент, когда один из представителей СМИ задавал вопрос, у Клоппа завибрировал телефон, который лежал на столе. Немец посмотрел на экран и показал его собравшимся журналистам.

«Дантист звонит», - сказал Клопп с улыбкой, что вызвало смех в зале.

Клопп не стал отвечать на звонок, а сказал, что перезвонит дантисту позже. При этом рулевой «Ливерпуля» извинился перед журналистом за то, что он его перебил.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт 4 февраля – против «Арсенала».