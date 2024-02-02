Стамбульский «Галатасарай» официально представил новичка – это ивуарийский правый защитник Серж Орье. Опытный футболист перебрался в Стамбул из английского «Ноттингем Форест».

Стороны подписали краткосрочное соглашение, что рассчитано лишь до конца текущего сезона. Отметим, что за Орье стамбульцы заплатили «лесникам» символическую сумму в 100 тыс. евро.

Напомним, что Орье 31 год, Серж перебрался в «Ноттингем Форест» полтора года назад – в сентябре 2022 года. В этом сезоне он провёл 13 матчей за свою уже бывшую команду во всех официальных турнирах. В них он оформил две голевые передачи.