​Почеттино высоко оценил «Вулверхэмптон»

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино высказался о предстоящем матче Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».

«Вулверхэмптон» - это команда, которую мы очень хорошо знаем. Конечно, она будет конкурентоспособной. Нам нужно быть очень сосредоточенными и показывать хорошую игру, если мы хотим победить», - сказал Почеттино журналистам в ход пятничной пресс-конференции.

Отметим, что в первом круге в конце декабря «Челси» проиграл «Вулверхэмптону» на выезде со счётом 1:2.

Матч между «Челси» и «Вулверхэмптоном» пройдёт в воскресенье, 4 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.