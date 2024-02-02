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​Почеттино высказался о состоянии Нкунку

02 Февраля 2024 • 20:38 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
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04.02 17:00

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино высказался о возвращении в строй Кристофера Нкунку. В последней игре против «Ливерпуля» француз провёл на поле 45 минут и смог забить гол.

«Приятно видеть его в строю. Он отыграл 45 минут, для него этого было достаточно. Нам нужно проанализировать и оценить его состояние, чтобы узнать, сможет ли он выйти в стартовом составе на следующий матч.

Надеюсь, он сможет отыграть больше 45 минут. Нам нужно продолжать с ним работать. Он начал проявлять себя и смог реализовать шанс, забив отличный гол», - сказал Почеттино журналистам в ходе пресс-конференции.

В воскресенье, 4 февраля, «Челси» будет принимать «Вулверхэмптон».

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Евро-Футбол.Ру,
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