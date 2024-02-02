Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Парти не поможет «Арсеналу» в битве с «Ливерпулем»

02 Февраля 2024 • 20:30 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
1 2.20 X 3.70 2 3.05
04.02 19:30

Полузащитник «Арсенала» Томас Парти до сих пор не готов играть. Об этом рассказал главный тренер лондонской команды Микель Артета.

«К сожалению, с Томасом произошла небольшая неудача несколько дней назад. Он не сыграет против «Ливерпуля». Он почувствовал боль в похожей области и пропустил последние занятия. Это беспокоит нас, потому что он был важным игроком. Мы уже длительное время обходимся без него», - сказал Артета журналистам.

Отметим, что в последний раз Томас Парти играл за «Арсенал» ещё в октябре.

Домашний матч Премьер-лиги против «Ливерпуля» «Арсенал» проведёт в воскресенье, 4 февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Томас Парти ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Февраля
20:51
​Клоппу во время пресс-конференции позвонил дантист 1
20:30
​Парти не поможет «Арсеналу» в битве с «Ливерпулем»
17:51
​Артета верит в победу над «Ливерпулем» 3
17:45
​Артета высказался о скором уходе Клоппа из «Ливерпуля»
17:23
​Артета верит, что «Арсенал» забьёт «Ливерпулю» много голов 5
15:49
Клопп: «Выбор состава – не проблема»
15:42
​Клопп: Если бы Жоту меньше били, его показатели были бы другими
15:17
Клопп: «Макаллистер – как футбольный врач»
14:41
​Клопп высказался о конкуренции с «Манчестер Сити»
14:32
​Клопп рассказал о состоянии Нуньеса
14:25
​Клопп высказался перед битвой с «Арсеналом» 1
01 Февраля
22:13
«Ливерпуль» не отпустил Келлехера в клуб АПЛ
21:42
Каррагер: «Ливерпуль» может потерять Салаха и ван Дейка, но не Трента»
19:34
​Салах обнадёжил фанатов «Ливерпуля» 2
16:34
Жезус: «Я стараюсь всегда угрожать воротам»
14:05
«Арсенал» хочет забрать Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» 4
12:55
«Ливерпуль» сделает всё возможное, чтобы сохранить Салаха и ван Дейка
12:39
Нкунку – о поражении «Ливерпулю»: «Мы разочарованы, ведь хотели выиграть этот матч»
31 Января
22:24
Вингер «Арсенала» Маркиньос может снова уйти в аренду
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Модрич принял неожиданное решение по будущему Хави решил, где хочет работать после «Барселоны» Лапорта предложил известному тренеру возглавить «Барселону» «Реал» анонсировал трансфер Мбаппе «Реал» решил судьбу Беллингема и Винисиуса, если подпишет Мбаппе ​Тухель выбрал клуб на следующий сезон ​Назван самый великий футбольный клуб в мире Клопп рассказал о срыве перехода Беллингема в «Ливерпуль» Холанн убеждён, что ему нужно перейти в «Реал» для завоевания «Золотого мяча» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
«Металлург» с трудом обыграл «Авангард» «Феррари» объявила о подписании Хэмилтона с сезона-2025 Канарейкин: «Видно, что «Спартак» замахнётся на большие задачи» Кожевников: «Сибирь» не выпала из гонки за плей-офф КХЛ» «Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
03.02.24 в 15:30
Эвертон Эвертон
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.46 3.55 2.75
Видео
03.02.24 в 18:00
Бёрнли Бёрнли
Фулхэм Фулхэм
2.80 3.35 2.55
Видео
03.02.24 в 18:00
Брайтон Брайтон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.65 4.10 5.00
Видео
03.02.24 в 18:00
Ньюкасл Ньюкасл
Лутон Таун Лутон Таун
1.36 5.40 7.80
Видео
03.02.24 в 20:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла Астон Вилла
5.60 4.50 1.54
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Февраля
21:27 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг раскритиковал финансовые правила, не сумев подписать нападающего
21:22 · Англия. Премьер-лига
​Рэшфорд может перейти в топ-клуб Испании слухи
20:51 · Англия. Премьер-лига
​Клоппу во время пресс-конференции позвонил дантист 1
20:50 · Англия. Премьер-лига
Орье стал игроком «Галатасарая» официально
20:44 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино высоко оценил «Вулверхэмптон»
20:38 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино высказался о состоянии Нкунку
20:30 · Англия. Премьер-лига
​Парти не поможет «Арсеналу» в битве с «Ливерпулем»
20:30 · Англия. Премьер-лига
Бенрахма – игрок «Лиона» официально
19:58 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» объявил об уходе Форнальса в «Бетис» официально
19:56 · Англия. Премьер-лига
​Артета: «Зинченко и Уайт теперь делят жён»
19:32 · Англия. Премьер-лига
​Де Дзерби рассказал о состоянии Фати и Милнера
19:27 · Англия. Премьер-лига
​Дзаньоло пропустит ближайший матч АПЛ
19:23 · Англия. Премьер-лига
Орье настоял на собственном переходе в «Галатасарай»
18:32 · Англия. Премьер-лига
ФИФА позволила «Лиону» подписать Бенрахма после закрытия трансферного окна
18:16 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» хорошей новостью
Все новости
Рекомендуем