​Парти не поможет «Арсеналу» в битве с «Ливерпулем»

Полузащитник «Арсенала» Томас Парти до сих пор не готов играть. Об этом рассказал главный тренер лондонской команды Микель Артета.

«К сожалению, с Томасом произошла небольшая неудача несколько дней назад. Он не сыграет против «Ливерпуля». Он почувствовал боль в похожей области и пропустил последние занятия. Это беспокоит нас, потому что он был важным игроком. Мы уже длительное время обходимся без него», - сказал Артета журналистам.

Отметим, что в последний раз Томас Парти играл за «Арсенал» ещё в октябре.

Домашний матч Премьер-лиги против «Ливерпуля» «Арсенал» проведёт в воскресенье, 4 февраля.