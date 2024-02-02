Лондонский «Вест Хэм» посвятил несколько прощальных публикаций в соцсетях уходу из клуба Пабло Форнальса. Полузащитник продолжит свою карьеру в севильском «Бетисе».

Пабло Форнальсу 27 лет, в текущем сезоне полузащитник сыграл за «молотобойцев» в 23 матчах во всех турнирах. В «Вест Хэм» испанец перебрался более четырёх с половиной лет назад, летом 2019 года из испанского «Вильярреала».

О контракте Форнальса с новым клубом пока не сообщается, «Бетис» о трансфере на вход в своих социальных медиа не объявлял.

Transfermarkt оценивает стоимость испанца в самом расцвете сил в 17 млн евро.