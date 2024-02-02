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​Артета: «Зинченко и Уайт теперь делят жён»

02 Февраля 2024 • 19:56 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
1 2.20 X 3.70 2 3.05
04.02 19:30

После матча против «Ноттингем Форест» защитники «Арсенала» – Александр Зинченко и Бен Уайт – вступили в перепалку. Комментарий на этот счёт на пятничной пресс-конференции дал рулевой лондонцев Микель Артета.

«Они теперь живут вместе, делят жён и всё такое (смеётся). Никто не станет спорить с тем, с кем у него плохие отношения. Это происходит, потому что есть доверие и химия.

Да, мне это нравится. До тех пор, пока это делается с уважением и только с намерением быть более требовательными и более сильными как команда.

Может быть, у нас разное понимание того, что означает слово «драка». Немного эмоций после игры при пульсе в 200 ударов в минуту – это нормально. Я хочу видеть страсть и целеустремлённость. Я хочу, чтобы игроки всегда хотели стать лучше. Для этого мы должны быть требовательными друг к другу, иначе это Диснейленд», - сказал Артета журналистам.  

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Александр Зинченко Бен Уайт ещё теги

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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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