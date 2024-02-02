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​Де Дзерби рассказал о состоянии Фати и Милнера

02 Февраля 2024 • 19:32 Комментировать
Брайтон
...
Кристал Пэлас
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Через 21 ч. 54 мин.

Наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался о кадровой ситуации в команде.

«Джеймс Милнер недоступен. Я не знаю, сколько ему понадобится времени. В ближайших двух, трёх или четырёх играх он не сыграет.

Ансу Фати, возможно, сможет начать матч в запасе. Я не знаю, сколько он готов будет провести на поле. Завтра утром мы поговорим с медицинским штабом и примем решение», - сказал де Дзерби журналистам в ходе пресс-конференции.

В субботу, 3 февраля, «Брайтон» проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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Джеймс Милнер Брайтон Ансу Фати Роберто де Дзерби ещё теги

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