Орье настоял на собственном переходе в «Галатасарай»

Знаменитый защитник «Ноттингем Форест» Серж Орье настоял на том, чтобы его отпустили в стан действующего чемпиона Турции – стамбульского «Галатасарая». Информацией об этом в своей соцсети делится Фабрицио Романо

По информации известного инсайдера, переход Орье в турецкую команду ранее был сорван, однако ивуариец настоял на своём и теперь его шансы на переход в турецкий клуб как никогда высоки.

Орье – правый защитник, его контракт с «лесниками» действует до лета 2024 года. В этом сезоне на его счету 13 матчей за клуб, в которых он отдал один ассист.

В зимнее трансферное окно «Галатасарай» покинул защитник Саша Боэ – игрок правого фланга обороны перешёл в «Баварию».