Как «МЮ» не может купить тен Хагу форварда: Антология неудач

Зимнее трансферное окно в Англии закрылось. Таким образом, уже на протяжении четырёх регистрационных периодов Эрик тен Хаг не может получить в «МЮ» ударного форварда. Сетевое изданиевспоминает неудачи клуба в этот период.

Когда летом 2022 года Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед», то сразу стал пытаться решить проблему с форвардом. В ту пору на острие атаки действовал Криштиану Роналду. При этом большую часть лета 2022-го португалец хотел добиться ухода в команду, которая выступала бы в Лиге чемпионов. Отношения у Роналду и тен Хага не сложились, и через полгода нападающий отправился в Саудовскую Аравию. «МЮ» же с тех пор безрезультатно пытается решить проблему.

За Холанна даже не боролись

По ходу сезона-2021/22 стало известно, что Эрлинг Холанн покинет дортмундскую «Боруссию», и многие топ-клубы стали прикидывать свои возможности. «МЮ» тоже заглядывался на норвежского голеадора, но в стане «красных дьяволов» особо и не верили в возможность трансфера. В итоге до серьёзного обсуждения деталей перехода не дошло. Холанн перебрался в «Манчестер Сити» и разорвал Англию и Европу, приведя команду к треблу, в том числе не раз забив в городских дерби.

Нуньеса увёл «Ливерпуль»

Летом 2022 года самой желаемой целью для тен Хага, по слухам, был Дарвин Нуньес. «МЮ» долгое время считался фаворитом в борьбе за уругвайца и был готов заплатить требуемую «Бенфикой» сумму. «Красные дьяволы» ещё в мае пытались завершить сделку, но сам форвард не спешил на «Олд Траффорд». Сообщалось, что Нуньес хотел перебраться в клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов. В итоге уругваец дождался приглашения от «Ливерпуля». Мерсисайдцы заплатили «Бенфике» около 85 миллионов евро. Откровенно говоря, Нуньес не впечатляет, и его промахи стали мемами. С другой стороны, за полтора сезона уругваец в 76 матчах за «Ливерпуль» забил 26 голов и сделал 15 ассистов. «МЮ» такие показатели не помешали бы.

Шешко предпочёл последовательное развитие

Когда Нуньес ушёл в «Ливерпуль», в «МЮ» переключили внимание на Беньямина Шешко. Словенец стал наследником Эрлинга Холанна в «Зальцбурге», и было ощущение, что он может повторить путь норвежца. «Красные дьяволы» пытались уговорить Шешко перебраться в их клуб, но тот не рискнул переезжать сразу в Англию. Вместо этого словенец решил пойти по пути Холанна и отправился в Германию. Причём интересно, что летом 2022-го Шешко согласовал переход в «Лейпциг» лишь через год. Справедливости ради отметим, что первый сезон словенца в Бундеслиге пока не впечатляет. Шешко к февралю забил всего 4 гола в 16 матчах чемпионата страны, отличившись ещё дважды в 6 встречах Лиги чемпионов.

Гакпо тоже увёл «Ливерпуль»

Летом 2022-го «МЮ» так и остался без ударного форварда, но конфликт тен Хага с Роналду привёл к тому, что зимой португалец уехал. Казалось, теперь «манкунианцы» будут укреплять атаку. Наставник клуба хотел видеть в команде очередного выхода из чемпионата Нидерландов Коди Гакпо, который забивал много за ПСВ, к тому же блеснул на чемпионате мира в Катаре. Всё выглядело так, что форвард отправится на «Олд Траффорд», но… вновь вмешался «Ливерпуль». Мерсисайдцы быстро договорились и усилили атаку. Гакпо чуть больше чем за год забил 16 голов в 57 матчах за «Ливерпуль», при этом являясь скорее игроком скамейки.

«МЮ» арендовал Вегхорста и счастлив, что не выкупил его

Зимой «красные дьяволы» в панике усилили атаку другим форвардом из Нидерландов – Ваутом Вегхорстом. К счастью для «МЮ» – это была аренда. В 31 матче во всех турнирах нападающий забил всего 2 гола, ни один из которых не пришёлся на Премьер-лигу. Летом «красные дьяволы» с радостью отправили Вегхорста на все четыре стороны.

Рамуш и Коло-Муани вместо «Олд Траффорд» стали конкурентами

В преддверии летнего трансферного окна «МЮ» рассматривал фигуры форвардов, ярко сыгравших на чемпионате мира-2022. С одной стороны, клуб мог подписать Гонсалу Рамуша, который конкурировал с тем же Роналду в сборной Португалии. Был также интерес к Рандалю Коло-Муани. Однако мало того что ни один из них не оказался на «Олд Траффорд», так оба ещё и перешли в «ПСЖ», где стали конкурентами.

Мечты о Мбаппе

Самый невероятный слух был связан с возможным приходом Килиана Мбаппе в «МЮ». Когда шли переговоры о продаже клуба, одним из претендентом был шейх из Катара, который якобы обещал привезти Килиана Мбаппе. Ходили разговоры, что благодаря связям с владельцами «ПСЖ» получится уговорить француза переехать в Манчестер, ведь в Париже совсем не хотят усиливать «Реал», с руководством которого отношения не лучше. Однако в это не верилось изначально, а после покупки части «МЮ» сэром Джимом Рэтклиффом шансы пропали окончательно. Сейчас «красные дьяволы» даже не участвуют в гонке за подписание Мбаппе, который летом станет свободным агентом.

Единственное усиление – форвард за 74 миллиона, проведший лишь 1 год на топ-уровне

Прошлым летом «МЮ» всё же усилил атаку. «Красные дьяволы» выложили 74 миллиона евро, и эта сумма намекает, что появился сильный нападающий. Однако пока не всё выглядит так радужно. «МЮ» выложил кучу денег за Расмуса Хёйлунна, который к тому моменту провёл всего год в Италии, до этого выступая в Дании и Австрии. При всём уважении к форварду он не выглядел достойным усилением. Пока что статистика Хёйлунна не поражает, хотя очевидно, что он прогрессирует. У датчанина 5 голов в Лиге чемпионов, а в конце декабря он впервые отличился в Премьер-лиге. В последних трёх матчах Хёйлунн радует: 3 гола и 2 ассиста. Если датчанин продолжит в том же духе, то на «Олд Траффорд» все будут счастливы. Вопрос в том, сумеет ли Хёйлунн и дальше так феерить.

Зимой-2024 «МЮ» также никого не подписал

Известный инсайдер Фабрицио Романо писал, что «МЮ» хотел этой зимой усилить атаку. Назывались кандидатуры Доньелла Малена из дортмундской «Боруссии», который якобы мог даже стать частью сделки по переходу в обратном направлении Джейдона Санчо. Был в списке Тимо Вернер, который оказался в Англии, но в «Тоттенхэме». Был интерес к немецкой сенсации Серу Гирасси, но тот остался в «Штутгарте». Также сообщалось о возможном переходе Джошуа Зиркзее, который блистает в «Болонье», но и этого не случилось.

Роман Андреев