Самые крупные покупки зимнего трансферного окна-2024

Завершилось зимнее трансферное окно в топ-чемпионаты Европы, и можно назвать самые дорогие переходы этого периода. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» составляет рейтинг.

Традиционно все суммы у нас указаны в евро согласно данным портала Transfermarkt.

Сириль Нгонге

Куда: «Наполи» (Италия)

Откуда: «Верона» (Италия)

Стоимость: 18 млн евро

Год назад «Верона» приобрела бельгийского вингера у «Гронингена», а теперь удачно его продала в «Наполи». В общей сложности в составе бывшей команды Нгонге провёл 36 матчей, в которых успел забить 11 голов и сделать 3 результативные передачи. Эти показатели убедили неаполитанцев выплатить 18 миллионов евро за 23-летнего бельгийца. В «Наполи» Нгонге должен стать вторым крылом атаки на правом фланге, дополнив Кварацхелию слева. Исходя из цифр, переход бельгийца выглядит интригующим.

Марко Леонардо

Куда: «Бенфика» (Португалия)

Откуда: «Сантос» (Бразилия)

Стоимость: 18 млн евро

По слухам, прошлым летом 20-летний нападающий мог оказаться в «Спартаке», но сделка не состоялась. К зиме «Сантос» вылетел из элитного дивизиона Бразилии, и трансфер Леонардо был неизбежен. Вроде «Спартак» вновь проявлял интерес к форварду, но тот предпочёл «Бенфику», где умеют прокачивать молодые таланты. Дебют в Португалии у Маркоса Леонардо получается невероятным. В трёх матчах подряд он выходил на замену в концовке, и в каждом из них отличался. В общей сложности на три гола Маркос Леонардо потратил 62 минуты. Если бразилец продолжит в таком темпе, то года через полтора «Бенфика» его продаст за компенсацию в районе 100 миллионов евро.

Артур Вермеерен

Куда: «Атлетико» Мадрид (Испания)

Откуда: «Антверпен» (Бельгия)

Стоимость: 18 млн евро

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Любопытный трансфер осуществил «Атлетико». Вермеерен считается восходящей звездой Бельгии. 7 февраля ему исполнится 19 лет, а он уже успел дважды сыграть за сборную страны. На его счету 66 игр за «Антверпен», и в прошлом сезоне хавбек помог команде оформить «золотой дубль». Вермеерен в составе «Антверпена» выходил на поле с капитанской повязкой. Осенью он отыграл без замен все 6 матчей групповой стадии Лиги чемпионов, сделав 2 голевые передачи в поединке с «Шахтёром» и забив в ворота «Барселоны». Вермеерен в руках Диего Симеоне может вырасти в звезду топ-уровня, а нам остаётся за этим наблюдать.

Габриэль Москардо

Куда: «ПСЖ» (Франция)

Откуда: «Коринтианс» (Бразилия)

Стоимость: 20 млн евро

Москардо подписал контракт с «ПСЖ» зимой, но в Париж переедет лишь летом. Учитывая, что сейчас 20-летний полузащитник восстанавливается от травмы и окажется в строю в конце марта – начале апреля, решение французского клуба понятно. Москардо в сентябре исполнится 19 лет, так что это приобретение на перспективу. При этом у опорного хавбека уже есть матч за сборную Бразилии до 23 лет, что доказывает его способности. Очевидно, что в случае с Москардо «ПСЖ» решил сыграть на опережение и подписать игрока, пока конкуренция и стоимость были невысоки.

Лукас Беральдо

Куда: «ПСЖ» (Франция)

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Откуда: «Сан-Паулу» (Бразилия)

Стоимость: 20 млн евро

Ещё одного молодого бразильца парижане подписали в начале январского трансферного окна. Беральдо мог оказаться в России, к нему интерес проявлял «Зенит», но после появления «ПСЖ» шансы у питерцев пропали. В итоге на берега Невы перебрался Нино, а Беральдо осваивается во Франции. Молодой центральный защитник считается большим талантом на родине, и теперь он будет расти под присмотром соотечественника Маркиньоса. Учитывая, что из-за травм «ПСЖ» потерял Преснеля Кимпембе и Милана Шкриньяра, новичок будет получать игровое время. В общем, остаётся следить за развитием Беральдо.

Адам Уортон

Куда: «Кристал Пэлас» (Англия)

Откуда: «Блэкберн» (Англия)

Стоимость: 21,1 млн евро

Традиционный английский трансфер, когда в топ рейтинга попадает местный малоизвестный игрок. Уортону через пару дней исполнится 20 лет, и к этому возрасту он успел провести 44 матча в Чемпионшипе. «Кристал Пэлас» взял на перспективу игрока, который даже не дебютировал за молодёжную сборную Англии. Тем не менее с учётом местного коэффициента он стоит лондонцам более 20 миллионов евро. Возможно, в будущем Уортон и станет заметным игроком, пока же говорить о нём подробнее смысла не имеет.

Ренан Лоди

Куда: «Марсель» (Франция)

Откуда: «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

Стоимость: 23 млн евро

Зимой саудовские клубы вели себя на трансферном рынке не столько активно, сколько в заботах, как удержать звёзд, завезённых летом. Исключением из этого стал переезд Ренана Лоди на Ближний Восток. Летом «Марсель» приобрёл его у «Атлетико» за 20,6 миллиона евро, а спустя полгода выгодно продал в «Аль-Хиляль». На самом деле жаль, что 25-летний защитник решил так быстро поставить крест на серьёзной карьере. С другой стороны, Лоди сначала неплохо выглядел в мадридском «Атлетико», но потом сдал. После аренды в «Ноттингем Форест» и продажи в «Марсель» Лоди, видимо, посчитал, что больших высот уже не достичь, так что лучше отправиться на заработки в Саудовскую Аравию.

Элиф Элмас

Куда: «Лейпциг» (Германия)

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Откуда: «Наполи» (Италия)

Стоимость: 24 млн евро

Трансфер македонца вызывает ряд вопросов. Летом сразу у нескольких лидеров «Наполи» завершаются контракты, при этом Элмасу всего 24 года, и его можно было рассматривать как игрока на перспективу. Однако в Неаполе посчитали, что полузащитника, который пока являлся игроком скамейки, имеет смысл продать за неплохие деньги. «Лейпциг» поверил в талант Элмаса. Интересно, считает ли сам хавбек этот переход шагом на повышение? В конце концов «Наполи» в кризисе после прошлогоднего скудетто, в то время как «красные быки» вновь должны пробиться в Лигу чемпионов. Вдобавок к этому летом «Лейпциг» вряд ли сумеет удержать Хави Симонса, что может сыграть на руку Элмасу в борьбе за место в стартовом составе.

Раду Драгушин

Куда: «Тоттенхэм» (Англия)

Откуда: «Дженоа» (Италия)

Стоимость: 25 млн евро

О переходе молодого румынского защитника было сказано довольно много. Дело в том, что Драгушин предпочёл «Тоттенхэм», имея на руках предложение от «Баварии». 21-летний защитник объяснил это тем, что лондонцы вышли на него раньше, проявили серьёзный интерес, а сам футболист хотел играть в Англии. Тем не менее отказ «Баварии» дорого стоит. Драгушин воспитывался в системе «Ювентуса», но с 2021 года слонялся по арендам. Минувшим летом «Дженоа» выкупила румына за 9,7 миллиона евро, чтобы спустя шесть месяцев продать его более чем в два раза дороже. Для коллектива из Генуи сделка выглядит успешной. В свою очередь «Тоттенхэм», кажется, потратил не слишком много по сегодняшним меркам на укрепление проблемной зоны молодым футболистом.

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Саша Боэ

Куда: «Бавария» (Германия)

Откуда: «Галатасарай» (Турция)

Стоимость: 30 млн евро

Слухи о возможном переходе защитника из «Галатасарая» в большой клуб ходили ещё летом, но тогда ничего не произошло. Зимой же «Бавария» подписала 23-летнего француза, выплатив за него 30 миллионов евро. Боэ – правый защитник, который при необходимости может сыграть и слева. «Баварии» нужно было усиление на фланге, учитывая травмы Мазрауи и Сарры. Да и первый может покинуть Мюнхен после своего высказывания в отношении Израиля, а второй едва ли тянет уровень немецкого гранда. Не зря Тухель по ходу сезона использовал справа разных исполнителей. Жаль, что с приходом Боэ можно окончательно закрыть тему с возможным трансфером в «Баварию» Сергея Петрова из «Краснодара», а ведь такие слухи ходили. Очевидно, что молодой француз должен закрыть эту позицию для мюнхенцев на годы вперёд.

Виктор Роке

Куда: «Барселона» (Испания)

Откуда: «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия)

Стоимость: 40 млн евро

«Барселона» заранее договорилась о переходе Виктора Роке, но по финансовым причинам завершила сделку только сейчас. Бразильцу в феврале исполнится 19 лет, но он уже успел дебютировать за национальную команду. Роке считается талантом, так что каталонцы делают на него серьёзную ставку. Изначально казалось, что «Барселона» будет подводить форварда постепенно: можно вспомнить, как «Реал» не спешил бросать в пекло Винисиуса и Родриго. Однако спад Роберта Левандовски может вынудить «блауграну» сделать ставку на Роке уже сейчас. В любом случае пока форварда надо оценивать именно как футболиста на перспективу.

Кто остался вне списка - возможность для комментаторов. Кого бы вы добавили в данный топ?

Роман Андреев