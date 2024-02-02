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ФИФА позволила «Лиону» подписать Бенрахма после закрытия трансферного окна

02 Февраля 2024 • 18:32 Комментировать

Атакующий полузащитник Саид Бенрахма не успел перебраться из «Вест Хэма» в «Лион» до закрытия зимнего трансферного окна. Французский клуб обвинил англичан в действиях, из-за которых трансфер не состоялся вовремя.

«Лион» обратился в ФИФА и получил одобрение на регистрацию трансфера за пределами окна регистрации. Об этом объявил клуб Лиги 1. В ближайшие дни «ткачи» смогут оформить трансфер 28-летнего футболиста.

В 22 матчах сезона 2023/2024 Саид Бенрахма записал на свой счёт один результативный пас на партнёра. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.

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