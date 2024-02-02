​Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» хорошей новостью

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил перед журналистами за несколько дней до матча Премьер-лиги против «Брентфорда». Испанский тренер порадовал фанатов хорошей новостью – клубный лазарет опустел.

«Все в форме, все готовы. Мануэль Аканджи тоже вернулся. Наступает напряжённый период, и Лига чемпионов не за горами. Хорошо, что все в строю», - сказал Гвардиола.

Матч чемпионата Англии против «Брентфорда» «Манчестер Сити» проведёт в понедельник, 5 февраля. Добавим, что в 1/8 финала Лиги чемпионов соперником «горожан» будет «Копенгаген». Матчи пройдут 13 февраля и 6 марта.