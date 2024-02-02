​Гвардиола: «Брентфорд» - сложный соперник, в прошлом сезоне мы им проиграли дважды»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ближайшем матче против «Брентфорда».

«Мы знаем, что насколько сложный это соперник. Даже когда мы побеждали, было трудно, а в прошлом сезоне мы им проиграли дважды. Мы знаем, какие у них стандарты. У них есть план, который они применяют. Для нас это ещё одна игра и ещё один вызов.

Айвен Тони? Это исключительный футболист. Я рад, что он вернулся. Таких игроков приветствуют в Премьер-лиге», - сказал Гвардиола журналистам в ходе пятничной пресс-конференции.

Матч между «Брентфордом» и «Манчестер Сити» пройдёт в понедельник, 5 февраля.