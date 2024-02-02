​Артета верит в победу над «Ливерпулем»

Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о воскресном матче Премьер-лиги против «Ливерпуля». В январе «канониры» проиграли «красным» на своём поле со счётом 0:2 в Кубке Англии.

«С тех пор мы освежились, съездили в Дубай. Я считаю, что мы играем очень хорошо, но нужно быть более эффективными в последней трети.

Мы уже обыгрывали большие команды. В воскресенье у нас будет ещё одна возможность – возможность обыграть «Ливерпуль» и улучшить своё турнирное положение.

На стадионе будет невероятная атмосфера. Нам это нужно. Поэтому я призываю всех играть с нами за каждый мяч», - сказал Артета журналистам.