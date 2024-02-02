​Артета высказался о скором уходе Клоппа из «Ливерпуля»

В воскресенье «Арсенал» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Ливерпуля». У рулевого лондонской команды Микеля Артеты спросили, будут ли игроки мерсисайдской команды более решительны на поле из-за решения Юргена Клоппа уйти из клуба по завершению сезона.

«Понятия не имею. Надеюсь, что нет. Я могу говорить только о нашем положении», - сказал Артета журналистам.

«Буду ли я скучать по Клоппу? Конечно. Думаю, он станет большой потерей для АПЛ. Он был источником вдохновения и тем, кто добавил новое измерение в Премьер-лигу. Меня действительно привлекает его манера игры, формирование команды и преобразование клуба. Его будет не хватать, но сейчас он здесь», - отметил Артета.