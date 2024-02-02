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​Артета верит, что «Арсенал» забьёт «Ливерпулю» много голов

02 Февраля 2024 • 17:23 Комментировать (3)
Арсенал
...
Ливерпуль
1 2.20 X 3.70 2 3.05
04.02 19:30

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, почему клуб не подписал нападающего в зимнее трансферное окно.

«Почему мы не подписали форварда? Я подожду с ответом до воскресенья, вдруг мы забьём много голов. Я люблю своих футболистов, и в воскресенье мы собираемся забивать голы и быть лучшими. Игроки полностью заслуживают нашей похвалы, я им полностью доверяю», - сказал Артета на пресс-конференции.

В воскресенье, 4 февраля, «Арсенал» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Ливерпуля». Именно мерсисайдцы на текущий момент занимают первое место в турнирной таблице.

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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (3) Все комментарии
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TEREX
02 Февраля 2024 в 17:54
пощиму бы и нет..)) микелька навирника чё та знаит..или туза в насок спрятал шельма..))
ингерман
02 Февраля 2024 в 17:45
ай харашо бы.. хе..
Leonardis
02 Февраля 2024 в 17:26
и это правильно...
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