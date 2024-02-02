​Артета верит, что «Арсенал» забьёт «Ливерпулю» много голов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, почему клуб не подписал нападающего в зимнее трансферное окно.

«Почему мы не подписали форварда? Я подожду с ответом до воскресенья, вдруг мы забьём много голов. Я люблю своих футболистов, и в воскресенье мы собираемся забивать голы и быть лучшими. Игроки полностью заслуживают нашей похвалы, я им полностью доверяю», - сказал Артета на пресс-конференции.

В воскресенье, 4 февраля, «Арсенал» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Ливерпуля». Именно мерсисайдцы на текущий момент занимают первое место в турнирной таблице.