Постекоглу: Я разочарован трансферной кампанией «Тоттенхэма»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о трансферной кампании клуба этой зимой.

— У нас были хорошие возможности на рынке, но клуб решил не продолжать усиливать состав. Я разочарован, — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо.

После 22 туров «Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В активе команды 43 набранных очка.

Завтра, 3 января, подопечные Постекоглу встретятся на выезде против «Эвертона». Начало поединка запланировано на 15:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.