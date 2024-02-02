​Гвардиола отреагировал на слухи о недовольстве Холанна

В испанской прессе появилась информация о том, что нападающий Эрлинг Холанн недоволен в «Манчестер Сити». Комментарий на этот счёт дал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«У нас нет ощущения, что он недоволен. Возможно, у испанских СМИ есть больше данных, нежели у нас», - сказал Гвардиола журналистам в ходе пятничной пресс-конференции.

Также Гвардиола сообщил, что Холанн готов впервые за два месяца попасть в стартовый состав «Манчестер Сити». В понедельник команда проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Брентфорда».

В 23 матчах сезона 2023/2024 Эрлинг Холанн забил 19 голов и отдал пять результативных передач на партнёров.