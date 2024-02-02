​Холанн впервые за два месяца готов выйти в основе «Манчестер Сити»

В последний день января Эрлинг Холанн впервые с 6 декабря сыграл за «Манчестер Сити». Восстановившийся после повреждения норвежский форвард вышел на замену в игре против «Бёрнли» (победа «горожан» 3:1) и провёл на поле около двадцати минут.

На пятничной пресс-конференции рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил журналистам о том, что Холанн готов выйти в стартовом составе на ближайший матч против «Брентфорда».

«Брентфорд» и «Манчестер Сити» проведут очный матч чемпионата Англии в понедельник, 5 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Добавим, что на текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.