Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Холанн впервые за два месяца готов выйти в основе «Манчестер Сити»

02 Февраля 2024 • 16:57 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Сити
05.02 23:00

В последний день января Эрлинг Холанн впервые с 6 декабря сыграл за «Манчестер Сити». Восстановившийся после повреждения норвежский форвард вышел на замену в игре против «Бёрнли» (победа «горожан» 3:1) и провёл на поле около двадцати минут.

На пятничной пресс-конференции рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил журналистам о том, что Холанн готов выйти в стартовом составе на ближайший матч против «Брентфорда».

«Брентфорд» и «Манчестер Сити» проведут очный матч чемпионата Англии в понедельник, 5 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Добавим, что на текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Февраля
16:57
​Холанн впервые за два месяца готов выйти в основе «Манчестер Сити»
01 Февраля
19:30
Клуб из Чемпионшипа хочет арендовать защитника «Манчестер Сити»
18:11
Фоден признался, что хочет стать одним из самых титулованных игроков в истории
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Модрич принял неожиданное решение по будущему Хави решил, где хочет работать после «Барселоны» Лапорта предложил известному тренеру возглавить «Барселону» ​Директор «Барселоны» выбрал нового тренера на замену Хави «Реал» решил судьбу Беллингема и Винисиуса, если подпишет Мбаппе «Реал» анонсировал трансфер Мбаппе ​Тухель выбрал клуб на следующий сезон Клопп рассказал о срыве перехода Беллингема в «Ливерпуль» ​Назван самый великий футбольный клуб в мире Холанн убеждён, что ему нужно перейти в «Реал» для завоевания «Золотого мяча»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом
Спортивные новости
«Феррари» объявила о подписании Хэмилтона с сезона-2025 Канарейкин: «Видно, что «Спартак» замахнётся на большие задачи» Кожевников: «Сибирь» не выпала из гонки за плей-офф КХЛ» «Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
03.02.24 в 15:30
Эвертон Эвертон
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.46 3.55 2.75
Видео
03.02.24 в 18:00
Бёрнли Бёрнли
Фулхэм Фулхэм
2.80 3.35 2.55
Видео
03.02.24 в 18:00
Брайтон Брайтон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.65 4.10 5.00
Видео
03.02.24 в 18:00
Ньюкасл Ньюкасл
Лутон Таун Лутон Таун
1.36 5.40 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Февраля
17:51 · Англия. Премьер-лига
​Артета верит в победу над «Ливерпулем»
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Артета высказался о скором уходе Клоппа из «Ливерпуля»
17:38 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино – о крупном поражении от «Ливерпуля»: «Проверка реальности»
17:23 · Англия. Премьер-лига
​Артета верит, что «Арсенал» забьёт «Ливерпулю» много голов 3
17:16 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: Я разочарован трансферной кампанией «Тоттенхэма»
17:06 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола отреагировал на слухи о недовольстве Холанна
16:57 · Англия. Премьер-лига
​Холанн впервые за два месяца готов выйти в основе «Манчестер Сити»
16:35 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино оценил трансферное окно
15:49 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Выбор состава – не проблема»
15:42 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: Если бы Жоту меньше били, его показатели были бы другими
15:17 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Макаллистер – как футбольный врач»
14:41 · Англия. Премьер-лига
​Клопп высказался о конкуренции с «Манчестер Сити»
14:32 · Англия. Премьер-лига
​Клопп рассказал о состоянии Нуньеса
14:25 · Англия. Премьер-лига
​Клопп высказался перед битвой с «Арсеналом» 1
14:21 · Англия. Премьер-лига
Экс-одноклубник Роналду: «Криштиану боятся все защитники, а «Манчестер Юнайтед» не пугает никого»
Все новости
Рекомендуем