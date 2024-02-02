​Почеттино оценил трансферное окно

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу зимнего трансферного окна.

«Думаю, всё было тихо и спокойно. Сегодня слушал по испанскому радио, что, по-моему, год назад клубы АПЛ инвестировали почти один миллиард. А сегодня, возможно, мы говорим о 80 миллионах. В АПЛ и Чемпионшипе на этот раз на рынке было тихо.

Уход Брои? Думаю, для него хорошо иметь возможность играть больше. Я надеюсь, он сможет этим воспользоваться.

Мы не подписали форварда? Думаю, нам важно восстановить Нкунку. Плюс сегодня из Африки вернулся Николас Джексон. Не забывайте, что с нами есть Дейвид Вашингтон. Думаю, у нас достаточно вариантов в атаке», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

​Клубы АПЛ удивили зимними тратами на трансферы