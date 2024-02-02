Клопп: «Выбор состава – не проблема»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о выборе состава на воскресный матч против «Арсенала». Немец рад, что в его распоряжении есть много футболистов.

«Выбор состава? Это не проблема. Впервые в этом сезона у нас есть своего рода роскошная проблема. У нас на разных позициях есть больше игроков, чем могут выйти в старте. Это никакая не проблема.

Очень скоро нам придётся проводить матчи каждые три дня, поэтому нам нужно, чтобы все футболисты были в хорошей форме. В течение сезона у нас было много травм. Хорошо, что игроки вернулись», - сказал Клопп на пресс-конференции.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 4 февраля – против «Арсенала» на выезде.