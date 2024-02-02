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​Клопп: Если бы Жоту меньше били, его показатели были бы другими

02 Февраля 2024 • 15:42 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
1 2.20 X 3.70 2 3.05
04.02 19:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу выступлений нападающего Диогу Жоты.

«Жота имеет полный набор качеств. Он это знает, и мы это знаем. Он получает много повреждений в неподходящее время. Ему не везёт. В каждой игре он получает сумасшедшие удары. Если вы посмотрите медицинские заключения за те годы, что Диогу здесь, он фигурирует в них регулярно. У него часто были не травмы, а синяки или болезненные ушибы. Его очень много бьют в матчах, поэтому он пропускает игры. Если бы он их не пропускал, его показатели выглядели бы совсем по-другому.

Сейчас он буквально парит – выглядит свежим и взрывным. Вдобавок он ещё и чрезвычайно умён. Я был воодушевлён его потенциалом ещё тогда, когда увидел его в «Вулверхэмптоне». Жота способен играть на всех трёх позициях в атаке», - сказал Клопп на пресс-конференции.

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15:49 · Англия. Премьер-лига
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15:42 · Англия. Премьер-лига
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15:17 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Макаллистер – как футбольный врач»
14:41 · Англия. Премьер-лига
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14:32 · Англия. Премьер-лига
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14:25 · Англия. Премьер-лига
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