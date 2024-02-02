​Клопп: Если бы Жоту меньше били, его показатели были бы другими

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу выступлений нападающего Диогу Жоты.

«Жота имеет полный набор качеств. Он это знает, и мы это знаем. Он получает много повреждений в неподходящее время. Ему не везёт. В каждой игре он получает сумасшедшие удары. Если вы посмотрите медицинские заключения за те годы, что Диогу здесь, он фигурирует в них регулярно. У него часто были не травмы, а синяки или болезненные ушибы. Его очень много бьют в матчах, поэтому он пропускает игры. Если бы он их не пропускал, его показатели выглядели бы совсем по-другому.

Сейчас он буквально парит – выглядит свежим и взрывным. Вдобавок он ещё и чрезвычайно умён. Я был воодушевлён его потенциалом ещё тогда, когда увидел его в «Вулверхэмптоне». Жота способен играть на всех трёх позициях в атаке», - сказал Клопп на пресс-конференции.