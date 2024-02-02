Клопп: «Макаллистер – как футбольный врач»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о полузащитнике Алексисе Макаллистере.

«Макка – как футбольный врач. Это замечательная история о том, как его отец, братья и дяди анализировали игры в детстве. Он действует на своей позиции по-особенному. И он очень умный. Его вклад в нашу игру с владением мячом чрезвычайно важен.

Когда у нас всё идёт хорошо, то складывается ощущение, что о каждом нашем игроке хотят написать книгу. Они действительно хороши. Вот почему мы сейчас на первом месте в лучшей лиге мира.

Есть ли у нас плохие игроки? Нет. Нам важно продолжать идти вперёд с этими фантастическими футболистами», - сказал Клопп на пресс-конференции.