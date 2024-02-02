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​Клопп высказался о конкуренции с «Манчестер Сити»

02 Февраля 2024 • 14:41 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
1 2.20 X 3.70 2 3.05
04.02 19:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о конкуренции с «Манчестер Сити». На текущий момент мерсисайдцы располагаются на вершине таблицы Премьер-лиги, а «горожане» отстают на пять очков, проведя на игру меньше.

«За эти годы мы научились: если вы хотите быть рядом с «Манчестер Сити», лучше выигрывать все матчи, ведь они очень хороши. В эти годы «Сити» доминирует. Вероятно, они считают, что проводят не лучший сезон, но посмотрите, где они находятся. Мы же проводим действительно хороший сезон, поэтому опережаем их на несколько очков. Это действительно интересно», - сказал Клопп на пресс-конференции.

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Сегодня, 02 Февраля
15:49 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Выбор состава – не проблема»
15:42 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: Если бы Жоту меньше били, его показатели были бы другими
15:17 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Макаллистер – как футбольный врач»
14:41 · Англия. Премьер-лига
​Клопп высказался о конкуренции с «Манчестер Сити»
14:32 · Англия. Премьер-лига
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14:25 · Англия. Премьер-лига
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