​Клопп рассказал о состоянии Нуньеса

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о состоянии нападающего Дарвина Нуньеса, получившего травму в игре против «Челси».

«Я не знаю, будет ли доступен Дарвин к матчу с «Арсеналом». После игры с «Челси» ему было очень больно. Он покинул стадион в ботинке, и это были не футбольные бутсы. Перелома нет, рентген чистый. Но есть отёк. Нужно посмотреть, как он будет себя чувствовать. Нужно время. Я его ещё не видел, поэтому посмотрим.

Влияет ли на Дарвина низкая реализация? Конечно. Он же человек. Было бы странно, если бы это на него не влияло. Но он знает, что у него будут ещё моменты.

Я не оцениваю Дарвина по попаданиям в перекладину, я оцениваю его по результативному пасу. Я понимаю, что он часто бьёт в перекладину, это интересно, но он будет забивать», - сказал Клопп журналистам.