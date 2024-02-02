​Клопп высказался перед битвой с «Арсеналом»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем гостевом матче Премьер-лиги против «Арсенала».

«Если мы обыграем «Арсенал», то увеличим отрыв от них до восьми очков, все это знают. Но это внешние разговоры. Внутри мы просто сконцентрированы на игре, на тех вещих, которые мы должны сделать.

Мы должны извлечь уроки из матчей, которые мы провели против «Арсенала», и постараться победить. В любом случае с «Арсеналом» будет сложно. Но мы находимся в хорошем моменте. Нам следует закрепить то, что мы делаем хорошо. И стать ещё лучше. Мы должны быть гораздо более доминирующими», - сказал Клопп на пресс-конференции.

Матч «Арсенал» - «Ливерпуль» пройдёт 4 февраля.