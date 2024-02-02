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Экс-одноклубник Роналду: «Криштиану боятся все защитники, а «Манчестер Юнайтед» не пугает никого»

02 Февраля 2024 • 14:21 Комментировать

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон вспомнил о скандальном уходе португальского форварда Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«Это же Криштиану Роналду, его нужно было защитить. В Саудовской Аравии он наколотил 50 голов за год. КриРо стабильно реализует два из трех моментов. Это факты. Каждый защитник боится его. А вот «МЮ» сейчас никого не пугает. Все видят, как команда постоянно терпит неудачи», - передает слова бразильца Globo Esporte.

Роналду покинул «красных дьяволов» в конце 2022 года и спустя некоторое время перешел в «Аль-Наср». Контракт 38-летнего португальца рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Андерсон Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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