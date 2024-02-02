​Клубы АПЛ удивили зимними тратами на трансферы

Клубы Английской премьер-лиги в зимнее трансферное окно потратили на сделки всего лишь около 100 миллионов фунтов. Если вынести за скобки зимнее окно 2021 года, которое было ограничено из-за пандемии коронавируса, то это самые низкие зимние расходы для клубов чемпионата Англии с января 2012 года (тогда было около 60 миллионов фунтов). Об этом удивительном факте рассказывает Transfer News Live со ссылкой на Deloitte.

На текущий момент лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль» (51 очко). Второй «Манчестер Сити» (46 очков) отстаёт на пять баллов, проведя при этом на одну игру меньше. Тройку замыкает «Арсенал» (46 очков).