Президент «Барселоны» ответил на вопрос о возвращении Гвардиолы

По завершению сезона Хави покинет тренерское кресло в «Барселоне», о чём уже было объявлено. На неделе появилась информация о том, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта мечтает вернуть в клуб Хосепа Гвардиолу. Сам Лапорта дал комментарий на этот счёт.

«Есть ли шанс, что Гвардиола вернётся? У него есть контракт с «Манчестер Сити», и он уважает контракты. Я часто общаюсь с ним и знаю, что о нём думает клуб», - сказал Лапорта RAC1.

Отметим, что действующий контракт связывает Хосепа Гвардиолу с «Манчестер Сити» до середины 2025 года. Испанский специалист работает в английском клубе с сезона 2016/2017.

​Гвардиолу хотят вернуть в «Барселону» 12 лет спустя