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«Бавария» хотела подписать Мудрика

02 Февраля 2024 • 14:00 Комментировать

Вингер сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик мог оказаться в чемпионате Германии. Как сообщил журналист Дэвид Орнштейн, интерес к полузащитнику проявляла мюнхенская «Бавария».

Немецкий гранд рассматривал вариант с арендой украинца, но в итоге сделал выбор в пользу трансфера Брайана Сарагосы из «Гранады».

Мудрик перебрался в «Челси» год назад из «Шахтёра». Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

В текущем сезоне Михаил сыграл 25 поединков за «синих», в которых записал себе в актив четыре забитых мяча и один ассист.

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Челси Бавария Михаил Мудрик ещё теги
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