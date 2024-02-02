«Бавария» хотела подписать Мудрика

Вингер сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик мог оказаться в чемпионате Германии. Как сообщил журналист Дэвид Орнштейн, интерес к полузащитнику проявляла мюнхенская «Бавария».

Немецкий гранд рассматривал вариант с арендой украинца, но в итоге сделал выбор в пользу трансфера Брайана Сарагосы из «Гранады».

Мудрик перебрался в «Челси» год назад из «Шахтёра». Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

В текущем сезоне Михаил сыграл 25 поединков за «синих», в которых записал себе в актив четыре забитых мяча и один ассист.