Эндо прокомментировал решение Клоппа уйти из «Ливерпуля»

Японский хавбек «Ливерпуля» Ватару Эндо прокомментировал заявление главного тренера команды Юргена Клоппа об уходе из команды по завершении сезона.

«Я был удивлен этой новостью. Но у меня нет другого выбора, как уважительно отнестись к решению тренера. Клопп уходит не сейчас, поэтому все наши цели актуальны. Мы намерены выиграть трофеи в этом сезоне. Обо всем другом подумаем позже», - передает слова футболиста Liverpool Echo.

Напомним, что Клопп занимает пост главного тренера «Ливерпуля» с 2015 года. Под руководством немецкого наставника «красные» выигрывали АПЛ и Лигу чемпионов.

«Не хочу быть пассажиром»: Клопп объяснил уход из «Ливерпуля»