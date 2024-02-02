Александер-Арнольд, Канселу или Хакими: выбран лучший правый защитник мира

Журналисты британского портала FourFourTwo опубликовали рейтинг лучших правых латералей мирового футбола. Первое место в нем занял защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд.

На второй строчке расположился представитель «ПСЖ» Ашраф Хакими. Топ-3 лучших замкнул защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг.

Далее в данном списке находятся следующие игроки: Жоау Канселу («Барселона»), Бен Уайт («Арсенал»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Науэль Молина («Атлетико») и Дензел Дюмфрис («Интер»).